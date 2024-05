Scoperta una nuova forma genetica di Alzheimer | lo studio che potrebbe segnare una svolta

(Di martedì 7 maggio 2024) Un nuovoha rivelato che la varianteAPOE4 non sarebbe solo un fattore di rischio per lo sviluppo dell'in età avanzata, ma la prova dell'esistenza di unadistinta della malattia finora sconosciuta.

