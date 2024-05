Top bun alto e voluminoso in stile anni 70 - abbinato a rossetto papavero e unghie metallo

(Di martedì 7 maggio 2024) Mentre dilagano le voci sulla separazione da Dimitri Rassam, Charlotte Casiraghi si è distratta andando alla sfilata Cruise 2024/25 di Chanel. dove ha colpito la sua acconciatura selvaggia e sofisticata, che ricorda i look hippie-chic di mamma Carolina negli70. Con il dettaglio moderno della manicure metallizzata pastello. Charlotte Casiraghi ha un’anima rock: alla sfilata di Chanel con il look total denim X ...

5 migliori soundbar Dolby Atmos per una perfetta serata cinema - 5 migliori soundbar Dolby Atmos per una perfetta serata cinema - Si tratta di una tecnologia audio in grado di espandere l'esperienza surround con canali e suoni provenienti dall'alto, creando una cupola sonora avvolgente. Tra proiettori ad alta tecnologia, ...

TIR taroccati: così sono scovate le “bombe” su gomma - TIR taroccati: così sono scovate le “bombe” su gomma - A Erstfeld opera uno degli otto Centri di controllo svizzeri del traffico pesante, un altro è a Giornico - Carichi eccessivi, ma anche difetti sui veicoli emergono dalle ispezioni ...

Nasconde mezzo chilo di hashish nella boscaglia ma viene notato dagli agenti in borghese: arrestato un 22enne - Nasconde mezzo chilo di hashish nella boscaglia ma viene notato dagli agenti in borghese: arrestato un 22enne - Al termine di una complessa attività di indagine, svolta con il supporto degli agenti del consorzio di polizia locale alto Vicentino ... prelevando un voluminoso involucro. Gli agenti sono quindi ...