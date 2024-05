Il Napoli che verrà tra il prossimo allenatore e il mercato

Calzona non resterà all'interno del Napoli con l'arrivo del prossimo allenatore , la società non gli ha comunicato cosa succederà: "Credo sia improponibile"Continua a leggere

Il prossimo allenatore del Napoli . Ma non solo . Secondo Tuttosport ci sono stati dei contatti tra il Torino e Vincenzo Italiano. Di seguito alcune righe tratte dal quotidiano sportivo torinese. “Più no che sì, quantomeno per adesso. Diciamo ni. ...

Adl, che Napoli vuoi nel futuro Per vincere ancora serve una rivoluzione, non semplici ritocchi - Adl, che napoli vuoi nel futuro Per vincere ancora serve una rivoluzione, non semplici ritocchi - Il presidente azzurro è ora di fronte ad un bivio e deve fare una scelta netta. Da un lato, ingaggiare un buon allenatore e predisporre qualche ritocco alla rosa, nell’ordine di un paio di elementi ...

Calciomercato, il Napoli si inserisce nella corsa per Gudmundsson - Calciomercato, il napoli si inserisce nella corsa per Gudmundsson - Tutti vogliono Albert Gudmundsson: anche il napoli si inserisce nella corsa all'islandese del Genoa, le ultime notizie di calciomercato ...

