Juniores Portuali Dorica campione regionale | basta lo 0-0 con il Montecchio Gallo

(Di martedì 7 maggio 2024) I dockers volano alla fase nazionale: sfideranno in un triangolare Venafro (Molise) e Renato Curi Angolana (Abruzzo). L’emozione del vice-presidente Cesaroni, 7 maggio 2024 – Le 18 e 22 di sabato 4 maggio 2024. La storia sono loro. Una storia di sacrifici, passione e programmazione. Cuore, orgoglio e appartenenza. Isono campioni regionali della categoria Under 19 e, a partire dal prossimo fine settimana, decolleranno alla fase nazionale degli spareggi. Un risultato meraviglioso, quello conseguito dai ragazzi di mister Paolo Di Michele che, per effetto dello 0-0 di, ottengono il primo posto nel triangolare. Dopo la vittoria sulla Sangiustese 4-2, e il pari di sette giorni dopo tra calzaturieri e pesaresi, è servita una prova tenace e resiliente allo ...