Ardea Bambino cade in un lago artificiale | è grave

(Di martedì 7 maggio 2024) Momenti di paura nei pressi del Comune di, in provincia di Roma. Undi due anni e’ finito accidentalmente in un laghettoin localita’ Marina Tor San Lorenzo. E’ successo in viale Marino, intorno alle ore 19 di ieri sera, quando il, nel corso di una festivita’ religiosa alla quale hanno partecipato circa 50 persone di etnia rom, e’ sfuggito alla vista dei genitori ed e’ caduto nel laghetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Il, rinvenuto privo di sensi, e’ stato sottoposto alle prime manovre di soccorso per poi essere elitrasportato all’ospedaleGesu’ di Roma in pericolo di vita. Attualmente il piccolo, ricoverato in ospedale in prognosi riservata, versa in condizioni ...

Bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. È sfuggito al controllo dei genitori durante una festa religiosa - bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. È sfuggito al controllo dei genitori durante una festa religiosa - Momenti di paura nei pressi del Comune di ardea, in provincia di Roma. Un bambino di due anni e' finito accidentalmente in un laghetto artificiale in località Marina Tor San ...

Ardea, bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. E' sfuggito al controllo dei genitori durante una festa - ardea, bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. E' sfuggito al controllo dei genitori durante una festa - Momenti di paura nei pressi del Comune di ardea, in provincia di Roma. Un bambino di due anni e' finito accidentalmente in un laghetto artificiale ...

Ardea: bimbo di 2 anni cade nel laghetto a Tor San Lorenzo, è grave - ardea: bimbo di 2 anni cade nel laghetto a Tor San Lorenzo, è grave - Bambina cade in un laghetto ad ardea, sul posto intervengono 118 ed elicottero. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.