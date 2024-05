Quarticciolo Arrestato 22enne per spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024) Ha accoltellato un ragazzo di 19 anni per contrasti relativi alla gestione dellodinel quartiere, a Roma, e per questo e’ stato. I carabinieri della compagnia di Roma Casilina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale della Capitale, nei confronti di un ragazzo di 22 anni, romano e con precedenti, accusato di tentato omicidio aggravato. I fatti risalgono alla sera dello scorso 25 aprile, quando il 19enne, tunisino, e’ stato aggredito in uno dei lotti di viale Palmiro Togliatti, nella periferia sud est della Capitale. Il ragazzo, per via della ferita riportata all’addome, e’ stato trasportato in gravi condizioni al policlinico Casilino ed e’ stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ...