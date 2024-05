L’Istat | nel 2023 - il 22,8% della popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 7 maggio 2024) Da una proiezione al 2022 degli importi mensili riferiti agli assegni familiari fruiti in precedenza, viene fuori che il 9,6% delle famiglie italiane, pur mantenendo il diritto al beneficio, subisce una perdita economica nel passaggio alla nuova misura universale di sostegno per i figli per la modifica dei criteri di eleggibilità (-95 euro al mese in media), il 5,1% conserva livelliprestazione pressoché identici (compresi nell’intervallo ±10%), infine il restante 85,3% registra un guadagno rispetto alla situazione primariforma (+170 euro in media mensile)