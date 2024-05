Domiciliari al capo di gabinetto di Toti L’accusa | Matteo Cozzani ha agevolato la mafia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Genova, 7 maggio 2024 - Anchedidi Giovannied ex sindaco di Portovenere, è finito agli arrestinell’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente della Liguria. Le accuse persono di ‘corruzione elettorale’ aggravata dall’agevolazione mafiosa, in particolare verso il clan Cammarata del Mandamento di Riesi. Stessa accusa per Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, per i quali è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Boltiere, e per Venanzio Maurici, per i quali il gip ha disposto l’obbligo di firma. Oltre al governatore, sono 8 in totale le persone coinvolte nell’inchiesta della Dda di Genova.è inoltre accusato, ...