Ultime Notizie – Ucraina-Russia | allarme Aiea per Zaporizhzhia | “Aumentano soldati e armi”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tensione sempre più alta attorno alla centrale nucleare di: nella zona dell’impianto, ‘osservato speciale’ nella guerra tra, “le azioni militari continuano”, come spiega il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (), Rafael Grossi, alla Cnn. “Le azioni militari continuano edi intensità. Aumenta il numero deie dei mezzi militari, aumenta l’artiglieria pesante”, dice da Dnipro, in attesa di raggiungere la centrale. Nell’impianto sono stati registrati “blackout ripetuti”. Grossi raggiungerà l’impianto dopo aver già effettuato una prima visita dall’inizio del conflitto. “Voglio vedere la situazione con i miei occhi, voglio parlare con chi gestisce le cose lì, sono i russi”, dice riferendosi al ...