La Virtus vince - convince e agguanta la vetta della classifica

(Di domenica 5 maggio 2024) Bologna, 5 maggio 2024 – Vittoria e primato per lache, alla sua ultima apparizione in stagione regolare batte 108-61 Trento e chiude la stagione regolare al primo posto. Primato e vantaggio del fattore campo per tutti i playoff, è unante e connte quella che alla Segafredo Arena fa un sol boccone di Trento, già doppietta al primo stop e strapazzata sotto la gragnola di 11 triple (50 per cento dalla lunga distanza) e con una percentuale nel tiro da 2, 25 su 34 alla fine per i bianconeri, davvero straordinaria. Tutto facile quindi per unadecisa, pronta e che manda a bersaglio 11 giocatori. Adesso si parte con i playoff, in cui laavrà il vantaggio del fattore campo per tutte le serie. La corsa scudetto dei bianconeriSi comincia già sabato ...