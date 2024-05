Genoa - Gilardino | Ottima interpretazione del match

(Di domenica 5 maggio 2024) L’allenatore delAlbertoha parlato a DAZN dopo il pareggio 3-3 sul campo del Milan: “Sono molto soddisfatto. L’della gara è stata. L’avevamo preparata così. Questo gruppo ha un cuore grande e ha voglia di stupire. Per fare una partita del genere a San Siro dobbiamo mantenere questo tipo di sentimenti“. L’ex attaccante rossonero ha proseguito: “Siamo cresciuti settimana dopo settimana, acquisendo consapevolezza e maturità. Sono felice dell’delda parte dei ragazzi. Mancavano alcuni giocatori, ma chi è entrato ha dato tutto. Retegui ha un grande margine di miglioramento, ha voglia di lottare. Oggi ha fatto una partita importante, deve continuare così. Hanno fatto molto bene sia lui che Ekuban. Volevamo creare superiorità ...

