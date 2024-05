Serie A basket donne - Faenza supera Battipaglia in gara-3 e si prende la salvezza Campane con Milano per conquistare la permanenza in A

(Di domenica 5 maggio 2024) La E-Worksi guadagna lainA di pallacanestro femminile italiana. Al Palabubani dila squadra di Paolo Seletti riesce ad avere la meglio sulla O.ME.P.S.con il punteggio di 81-60, conquistando così ladi playout contro lenella decisiva-3.invece, penultima in stagione regolare, dovrà giocarsi tutto contro la Sanga, con cui ha perso entrambe le partite di campionato. Primo quarto a lungo equilibrato, con leche riescono a mettere il muso avanti sull‘8-11 e sull’11-14 per poi subire un parziale di 6-0 che mette la E-Work in avanti sul 17-14. Le padrone di casa mettono le marce alte nella seconda metà del terzo ...

