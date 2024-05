NON VINCIAMO PIÙ MILAN-GENOA 3-3 | SILENZIO ASSORDANTE

Milano, 5 maggio 2024 – Nel clima surreale che ha avvolto oggi San Siro , il Milan di Stefano Pioli è stato fermato sul 3-3 da un Genoa a dir poco gagliardo e capace di passare in vantaggio dopo appena 5’ con il rigore causato dal fallo di Tomori su Vogliacco e trasformato da Retegui. Finiti ... Continua a leggere>>

Lo avevano anticipato e hanno rispettato quanto promesso. La Curva Sud del Milan ha deciso di scioperare dal tifo in occasione del match casalingo di campionato contro il Genoa. O almeno lo ha fatto in un avvio di gioco in un San Siro spettrale, dominato solo dai cori degli ultras genoani. Poco ... Continua a leggere>>