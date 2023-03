Ultime Notizie – Ucraina | caccia F16 a Kiev? La risposta Usa

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Per il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, “in questa fase della guerra” non aiuterebbero gli ucraini Il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha affermato che attualmente l’ha più bisogno di difesa aerea, armi a lungo raggio e veicoli corazzati, mentre gli F16 “in questa fase della guerra” non aiuterebbero gli ucraini. “Ora il bisogno principale degli ucraini è la difesa aerea. Questa è un’esigenza fondamentale sul campo di battaglia. Hanno anche bisogno di armi a lungo raggio e veicoli blindati”, ha affermato il capo del Pentagono. “Forniamo loro un pacchetto significativo di tali dotazioni – ha aggiunto – Inoltre li addestriamo e garantiamo la fornitura delle armi. Per quanto riguarda iF16, se viene presa una decisione del genere, ci vorranno circa 18 mesi perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Intermerdaaaa : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - NadiaCesa : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - fritzmazz : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - CorriereCitta : Paura a Roma, contromano e a fari spenti sul Muro Torto (VIDEO) - RomeoMJ : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… -

ore delle offerte di primavera targate Amazon, che scadranno alle 23:59 di oggi 29 Marzo 2023. Il colosso di Seattle in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV LG OLED ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...

Padre Georg: «Molti cardinali oggi sarebbero in sintonia con Angelo Scola come Papa» Corriere Milano

(ANSA) - ROME, MAR 29 - A big fire at a solvents factory on the outskirts of the northern city of Novara on Wednesday has caused an alarm about the possible spread of toxic fumes. Novara Mayor ...Una nuova e inedita serie arricchisce l’offerta di La7 sul proprio profilo TikTok e su tutti i suoi canali web e social: “Storie dell’altro social“, il racconto di content creator e realtà culturali e ...