Trema il Molise, scossa di terremoto 4,6: paura ma nessun danno (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 23,52 in Molise. L'epicentro è stato individuato nella zona a 2 km 2 da W Montagano...

