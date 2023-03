Terremoto oggi in Italia 29 marzo 2023 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di mercoledì 29 marzo 2023)29Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, mercoledì 29: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 28Cosa fare in ...

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23.52 di ieri a due chilometri da Montagano, un paese di 1086 abitanti in provincia di Campobasso, Molise, a una profondità di ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso. Avvertita anche in Abruzzo. Ad una prima ricognizione non vi sarebbero stati danni ...