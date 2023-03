Terremoto Campobasso: scossa nella notte. Paura e pochi danni (Di mercoledì 29 marzo 2023) La città di Campobasso ha vissuto un momento di Paura la scorsa notte, quando un Terremoto di magnitudo Mw 4.6 ha colpito la zona occidentale della città. L’epicentro è stato localizzato a circa 2 km a ovest di Montagano, a una profondità di 23 km. Tanta Paura e pochi danni per il Terremoto Campobasso: autorità consigliano allerta Fortunatamente, non ci sono stati danni significativi riportati dalle autorità locali, sebbene ci siano stati alcuni segnalazioni di crepe nelle pareti di alcune abitazioni. Tuttavia, il Terremoto ha provocato l’interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Il Terremoto è stato localizzato dalla ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 29 marzo 2023) La città diha vissuto un momento dila scorsa, quando undi magnitudo Mw 4.6 ha colpito la zona occidentale della città. L’epicentro è stato localizzato a circa 2 km a ovest di Montagano, a una profondità di 23 km. Tantaper il: autorità consigliano allerta Fortunatamente, non ci sono statisignificativi riportati dalle autorità locali, sebbene ci siano stati alcuni segnalazioni di crepe nelle pareti di alcune abitazioni. Tuttavia, ilha provocato l’interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Ilè stato localizzato dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Terremoto magnitudo 4.6 ore 23:52 IT #28marzo registrato da @INGVterremoti nella zona di Montagano #Campobasso. Al… - anperillo : ?? Scossa di #terremoto alle 23:52 magnitudo tra 4.6 e 5.1 con epicentro in provincia di #Campobasso ?? @TgrRai @TgrRaiMolise #IoSeguoTgr - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso #ANSA - Lucyluciana94 : RT @Fly_Wanderlust: Se alle elementari aveste studiato geografia sapreste che in un terremoto con epicentro #Campobasso non c’entra l’attiv… - iuniervo : Lo scuotimento a #Campobasso nel #terremoto del #Molise di stanotte. Azioni sulle costruzioni non trascurabili per… -