Sky – Rinnovo Kvaratskhelia | altro che accordo | ci sono solo smentite ma…

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Khvichae la SSC Napoli:le voci di un imminentecontrattuale” – le ultime novità sulla situazione del giovane talento georgiano e il suo futuro con la squadra partenopea. Khvicha, giovane talento georgiano classe 2001, è stato al centro delle indiscrezioni riguardanti il suo futuro con la SSC Napoli. Tuttavia, le voci che parlavano di un imminentecontrattualestatedalla redazione di Sky Sport. Secondo quanto riportato dai giornalisti dell’emittente satellitare, non ciconferme riguardo ad un presuntotra la dirigenza partenopea e i rappresentanti dell’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi per l’estensione del suo attuale contratto e relativo aumento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lakakadonkey : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Giroud pochi minuti fa ha dato l’ok al rinnovo col #Milan, penso che la firma possa essere messa all… - infoitsport : Bastoni-Inter, il rinnovo lo vogliono entrambe le parti! – Sky - JMC1899 : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Giroud pochi minuti fa ha dato l’ok al rinnovo col #Milan, penso che la firma possa essere messa all… - paoloangeloRF : C'è l'accordo tra il Milan e uno dei suoi big: arriva il rinnovo - tuttonapoli : Sky - Rinnovo Kim, il Napoli cerca di eliminare o aumentare la clausola: i dettagli -

Lo riportaSport . window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){...Calciomercato:Juan Jesus Napoli Arrivano le parole del giornalistaFrancesco Modugno che ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Napoli calcio per i rinnovi dei calciatori ...Kvaratskhelia - Napoli: la verità Come raccontato da Francesco Modugno a Campo Aperto suSport 24, ecco la situazione suldi Kvaratskhelia : "In Georgia si parla tanto del...

Sky - Rinnovo Kim, il Napoli cerca di eliminare o aumentare la clausola: i dettagli Tutto Napoli

Vi abbiamo scritto oggi della fumata bianca sostanzialmente arrivata per il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan: Sky rivela anche le cifre che verranno garantite al… Leggi ...Lo riporta Sky Sport. LA FUMATA BIANCA - Come il resto degli altri contratti ... portando un esito positivo. Il rinnovo di Olivier Giroud, dunque, è ormai cosa fatta e, a meno di sorprese, si attende ...