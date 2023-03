Roberto Loiola Amministratore delegato di Gasdotti Italia

(Di mercoledì 29 marzo 2023), secondo operatore di trasporto di gas naturale in, attivo nel Paese da circa 60 anni e proprietario di un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica, annuncia la nomina diade Direttore generale., laureato in Ingegneria all’Università di Padova, ha una consolidata esperienza alla guida di aziende leader nei settori delle infrastrutture di rete e nella realizzazione di grandi investimenti infrastrutturali, tecnologici ed industriali. Tra i numerosi incarichi ricoperti in circa 30 anni di carriera,è stato Chief Executive Officer del gruppo SIRTI; Senior Vice President di Nokia, Nokia-Siemens, ...

