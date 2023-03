“Rischio collisione elevato”. Il Mediterraneo è l'ultimo fronte di guerra con Putin (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ospite a Casa Italia, è preoccupato per la presenza di navi militari russe (e il numero è in costante) aumento nel Mediterraneo. “È un pericolo, dobbiamo preoccuparci della presenza di navi militari russe nel Mar Mediterraneo. Le navi Nato, devono marcare a uomo una flotta composita, formata da sottomarini, cacciatorpediniere e navi lancia missili. Per cui un Rischio collisione è molto elevato”. L'analista Ispi Chiara Lovotti, ospite dello stesso programma, specifica che “la conseguenza è che ora c'è più consapevolezza e maggiore attenzione sulla centralità del nostro mare”. Nel Mediterraneo non si è arrivati ad una situazione così tesa come in Oriente. Le Forze Armate russe hanno infatti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ospite a Casa Italia, è preoccupato per la presenza di navi militari russe (e il numero è in costante) aumento nel. “È un pericolo, dobbiamo preoccuparci della presenza di navi militari russe nel Mar. Le navi Nato, devono marcare a uomo una flotta composita, formata da sottomarini, cacciatorpediniere e navi lancia missili. Per cui unè molto”. L'analista Ispi Chiara Lovotti, ospite dello stesso programma, specifica che “la conseguenza è che ora c'è più consapevolezza e maggiore attenzione sulla centralità del nostro mare”. Nelnon si è arrivati ad una situazione così tesa come in Oriente. Le Forze Armate russe hanno infatti ...

