Pietro Mennea | il ricordo del campione all’Archivio di Stato

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tanti ospiti al convegno, organizzato dal Coni Campania insieme con l’Ussi nazionale e la Fondazione, per ricordare la figura dela dieci anni dalla scomparsa: con Manuela Olivieri, il professore Valerio Caprara, i giornalisti Franco Fava, Giorgio Lo Giudice, Fausto Narducci e l’olimpionico Patrizio Oliva. Giornalisti che hanno raccontato le grandi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Dieci anni fa ci lasciava la Freccia del Sud ???? Ricordiamo l'immenso Pietro Mennea con la vittoria dell'oro olimpi… - Agenzia_Ansa : C'era una volta la Freccia del Sud, 10 anni senza Pietro Mennea. Sfidava Borzov, Quarrie e una Porsche, Alì volle c… - enricomontibell : - Che ricordi ha Gianni Minà di Pietro Mennea? - Gianni: «Di un grande, grande, grande, grande. Di un uomo vertica… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Atletica, il racconto di Pietro Mennea nelle parole di Gianni Minà - angelo_perfetti : Atletica, il racconto di Pietro Mennea nelle parole di Gianni Minà -

Quello di Mina' è un nome e un volto che associamo soprattutto allo sport, e personalmente lo associo alle imprese diche ha raccontato dal vivo, ma ricordo anche Mina' che intervistava ...Altri successi di Miná furono: Un mondo nel pallone o i documentari, alcuni di carattere sportivo, su Nereo Rocco, Diego Maradona e Michel Platini, Ronaldo, Carlos Monzón, Edwin Moses,...Il giornalista era a Città del Messico a raccontare un'impresa storica:che stabilì il record del mondo dei 200 metri in 19 secondi e 72 centesimi. Record che durò ventisette anni. L'...

Addio a Gianni Minà. Il cantore del 19,72 di Pietro Mennea BarlettaViva

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - A dieci anni dalla scomparsa Pietro Mennea è ancora un mito dello sport, non soltanto per la grandezza delle sue prestazioni agonistiche (detiene ancora il record europeo dei ...Dieci anni senza Pietro Mennea. Anche Napoli si unisce alle celebrazioni per il campionissimo scomparso il 21 marzo 2013 e lo fa con un doppio appuntamento all’Archivio di Stato, che ha indirizzato la ...