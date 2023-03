Mancini a caccia di oriundi per la Nazionale: si propone un giocatore del Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mateo Retegui è stato il primo ma potrebbe non essere l’ultimo. Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha annunciato apertamente la caccia agli oriundi: altri giocatori con doppia nazionalità potrebbero in futuro far parte dei convocati dell’Italia. E allora da Napoli, tra il serio e il faceto, arriva la candidatura di Juan Jesus. Il difensore brasiliano infatti scrive su Instagram: “A questo punto vengo anch’io, visto che prendo la cittadinanza per tempo vissuto in Italia”. Poi Juan Jesus ironizza citando l’inno: “Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta…”. Il riferimento probabilmente è proprio rivolto a Retegui, che nelle interviste post-partita ha parlato in spagnolo ma nella seconda gara contro Malta ha cantato l’inno italiano. Juan Jesus invece la nostra lingua la conosce benissimo, visto che vive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mateo Retegui è stato il primo ma potrebbe non essere l’ultimo. Il ct dellaRobertoha annunciato apertamente laagli: altri giocatori con doppia nazionalità potrebbero in futuro far parte dei convocati dell’Italia. E allora da, tra il serio e il faceto, arriva la candidatura di Juan Jesus. Il difensore brasiliano infatti scrive su Instagram: “A questo punto vengo anch’io, visto che prendo la cittadinanza per tempo vissuto in Italia”. Poi Juan Jesus ironizza citando l’inno: “Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta…”. Il riferimento probabilmente è proprio rivolto a Retegui, che nelle interviste post-partita ha parlato in spagnolo ma nella seconda gara contro Malta ha cantato l’inno italiano. Juan Jesus invece la nostra lingua la conosce benissimo, visto che vive ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Mancini a caccia di oriundi per la Nazionale: si propone un giocatore del Napoli - Ftbnews24 : Malta-Italia, il pronostico: Mancini a caccia della vittoria, consigliato il 2 - infoitsport : EURO 2024 - Qualificazioni, Malta-Italia: Mancini a caccia di riscatto, per i bookie gli azzurri prenotano i tre pu… - infoitsport : Qual. Euro 2024, Malta-Italia: Mancini a caccia di riscatto, per i bookie gli azzurri prenotano i tre punti - AgiproNews : Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia: Mancini a caccia di riscatto, per i bookie gli azzurri prenotano i tre punt… -