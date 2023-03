La Polizia locale delle Alpi del mare scopre una truffa sulle assicurazioni e chiede l’oscuramento del sito internet di una società con sede a Casoria (Di mercoledì 29 marzo 2023) Durante un normale controllo su strada gli agenti dello Polizia locale di Boves si sono accorti che il conducente di un auto aveva un certificato di assicurazione non presente nella banca dati Ania. Un fatto sospetto, che spinge gli agenti ad una verifica più approfondita dalla quale emerge che si tratta di un certificato falso. A questo punto il conducente del veicolo viene sentito per capire se abbia lui stesso falsificato il tagliando oppure se sia stato raggirarato. “Dal racconto – spiega il comandante Cesare Cavallo – è immediatamente emerso che il conducente del veicolo aveva acquistato la polizza su internet pagando ad un money transfer e concluso la procedura via Whatsapp. Un fatto che ci ha ulteriormente insospettito e fatto aprire una serie di accertamenti sugli intestatari del sito di vendita e sulla carta a ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 marzo 2023) Durante un normale controllo su strada gli agenti dellodi Boves si sono accorti che il conducente di un auto aveva un certificato di assicurazione non presente nella banca dati Ania. Un fatto sospetto, che spinge gli agenti ad una verifica più approfondita dalla quale emerge che si tratta di un certificato falso. A questo punto il conducente del veicolo viene sentito per capire se abbia lui stesso falsificato il tagliando oppure se sia stato raggirarato. “Dal racconto – spiega il comandante Cesare Cavallo – è immediatamente emerso che il conducente del veicolo aveva acquistato la polizza supagando ad un money transfer e concluso la procedura via Whatsapp. Un fatto che ci ha ulteriormente insospettito e fatto aprire una serie di accertamenti sugli intestatari deldi vendita e sulla carta a ...

