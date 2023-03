La nuova crisi bancaria non è colpa del capitalismo, ma delle scelte politiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) È impossibile comprendere le attuali turbolenze dei mercati finanziari e i problemi che molte banche stanno affrontando senza guardare alla crisi finanziaria del 2008 e ai metodi utilizzati per “combatterla”. È allora che sono state gettate le basi dei recenti scostamenti. Come vuole la leggenda, la crisi finanziaria del 2008 sarebbe stata causata da una radicale deregolamentazione. In realtà, delle ventotto diverse misure introdotte per regolamentare o deregolamentare l’industria finanziaria tra il 1980 e il 2009, cioè negli stessi anni in cui si supponeva che ci fosse una deregolamentazione sfrenata dell’industria finanziaria americana, solo cinque hanno effettivamente ridotto la regolamentazione – le altre ventitré hanno creato ulteriori norme. In effetti, non esisteva nulla di simile al capitalismo del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 marzo 2023) È impossibile comprendere le attuali turbolenze dei mercati finanziari e i problemi che molte banche stanno affrontando senza guardare allafinanziaria del 2008 e ai metodi utilizzati per “combatterla”. È allora che sono state gettate le basi dei recenti scostamenti. Come vuole la leggenda, lafinanziaria del 2008 sarebbe stata causata da una radicale deregolamentazione. In realtà,ventotto diverse misure introdotte per regolamentare o deregolamentare l’industria finanziaria tra il 1980 e il 2009, cioè negli stessi anni in cui si supponeva che ci fosse una deregolamentazione sfrenata dell’industria finanziaria americana, solo cinque hanno effettivamente ridotto la regolamentazione – le altre ventitré hanno creato ulteriori norme. In effetti, non esisteva nulla di simile aldel ...

