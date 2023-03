“La mamma sta male”, bambino chiama il vicino di casa per aiuto: la scoperta è sconvolgente (Di mercoledì 29 marzo 2023) “La mamma sta male”. Il bimbo chiama il vicino di casa in soccorso, ma quando arriva fa una scoperta agghiacciante – Un nuovo caso di cronaca in Italia. Mistero nel Delta del Po per un presunto tentato omicidio: una donna di 32 anni di origine marocchina è stata trovata in fin di vita dal figlio nella loro casa in via Fine, nelle campagne di Ariano Polesine (Rovigo). La scoperta della donna in gravi condizioni sarebbe avvenuta attorno alle 16 del 28 marzo. La signora sta ora lottando tra la vita e la morte. leggi anche: “Mattino Cinque News”, novità sconvolgenti sulla veggente della Madonna di Trevignano leggi anche: Angelo muore dopo la doccia per un errore che tutti possiamo commettere La donna, 32enne, casalinga, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Lasta”. Il bimboildiin soccorso, ma quando arriva fa unaagghiacciante – Un nuovo caso di cronaca in Italia. Mistero nel Delta del Po per un presunto tentato omicidio: una donna di 32 anni di origine marocchina è stata trovata in fin di vita dal figlio nella loroin via Fine, nelle campagne di Ariano Polesine (Rovigo). Ladella donna in gravi condizioni sarebbe avvenuta attorno alle 16 del 28 marzo. La signora sta ora lottando tra la vita e la morte. leggi anche: “Mattino Cinque News”, novità sconvolgenti sulla veggente della Madonna di Trevignano leggi anche: Angelo muore dopo la doccia per un errore che tutti possiamo commettere La donna, 32enne,linga, ...

