La Fifa estende la squalifica di Paratici: 'Accolta la richiesta della Figc'. L'ex Juve destinato a lasciare il Tottenham del 29/03/2023 alle 12:25 L'inchiesta sulle plusvalenze fittizie della ...Continua a piovere sul bagnato in casa Tottenham. Dopo la risoluzione consensuale per Conte (con annessa promozione di Stellini), si complica anche la posizione del direttore generale Fabio Paratici.