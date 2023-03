Il “sesto” sigillo che aprì le porte dell’Europa | Bologna-Atalanta 2013 2014

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando l’conquistò contro illa sua sesta vittoria consecutiva: un nuovo record sognando l’Europa 29 marzo, l’di Stefano Colantuono sta passando un periodo di forma eccezionale: 5 vittorie consecutive che hanno portato la Dea non solo alla salvezza, ma anche a pochi punti dall’Europa League. I nerazzurri esprimono un buon calcio, e il rifacimento completo della fascia destra con Benalouane ed Estigarribia (unita alle conferme che vanno da Bonaventura, Cigarini, Moralez e Denis) ha ridato velocità e ordine in fase di costruzione. Dall’altra parte c’è unin caduta libera verso la Serie B. Partita la gara e l’fa capire di voler centrare ilsuccesso di fila. In 20 minuti i bergamaschi sono sul 2-0 nel segno della ...