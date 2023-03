Giovane ferito a una gamba | minorenne indiziato per le lesioni e detenzione di pistola

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Tenenza di Scafati in collaborazione con la Sezione Operativa Carabinieri di Nocera Inferiore hanno danno esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Salerno nei confronti di un 15enne residente a Scafati, indagato perché nella notte del 13 febbraio scorso, a Scafati, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo un altroad una. Il minore è gravementeper i reati dipersonali aggravate edi unacalibro 7,65 utilizzata per il ferimento. Ci troviamo di fronte ad un ennesimo episodio di violenza – questa volta aggravato dall’uso di ...