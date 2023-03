Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Fenomeno Bellingham, il nuovo re d’Inghilterra: le big che lo vogliono #calciomercato - pegnarol : Analisi spiccia dopo 1º t. Hanno molta più tecnica di noi (mai in difficoltà nel palleggio) Arrivano sempre pri… - Maryyyy57847167 : RT @ChiaraSimone09: Bellingham fenomeno e secondo me l’anno scorso super derubato da Gavi per il trofeo Kopa #ItaliaInghilterra - ChiaraSimone09 : Bellingham fenomeno e secondo me l’anno scorso super derubato da Gavi per il trofeo Kopa #ItaliaInghilterra - RaffoTosc : Bellingham classe 2003 mette le palle in testa a tutti i centrocampisti italiani, fenomeno #ItaliaInghilterra -

Non ha ancora compiuto 20 anni, non ha ancora giocato una partita in Premier League, ma Judeè già l'uomo dei record del calcio inglese. Alla sua età, solo Wayne Rooney aveva giocato più minuti di lui in un campionato top. E Gareth Southgate ne ha fatto un punto fermo della sua ...Ci sarebbe anche Pafundi, che a detta di tutti è unma che a Udine, per un motivo o per l'... D'altronde in Europa, gente comee titolare da tempo anche se ha solo 19 anni. L'Udinese ...Adeyami 7.5 : gol con accelerazione da, d'altronde ha battuto il record di velocità in Bundesliga di Haaland e Hakimi.7 : ha dimostrato ancora una volta perché tutte le big d'...

Fenomeno Bellingham, il nuovo re d’Inghilterra: le big che lo vogliono La Gazzetta dello Sport

Non ha ancora compiuto 20 anni, non ha ancora giocato una partita in Premier League, ma Jude Bellingham è già l’uomo dei record del calcio inglese. Alla sua età, solo Wayne Rooney aveva giocato più ...La doppia sfida dell’Inghilterra ad Euro 2024 ha tolto tutti i dubbi: l’affare dell’estate sarà Jude Bellingham. Chi lo prende si aggiudica un calciatore totale. Il baby prodigio del calcio inglese, o ...