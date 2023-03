Ecco uno dei più grandi buchi neri mai scoperti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il mostro cosmico è stato scoperto da un team guidato dalla Durham University, nel Regno Unito, usando una lente gravitazionale. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il mostro cosmico è stato scoperto da un team guidato dalla Durham University, nel Regno Unito, usando una lente gravitazionale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Ieri @ZanAlessandro ha sostenuto che raccontassi balle su mamme e figli scelti a catalogo. Ecco il catalogo online:… - ItaliaTeam_it : COME SEMPRE BELLISSIMI ???? Ecco la prova di Charlène Guignard e Marco Fabbri, secondi dopo la rhythm dance dei Camp… - capitainweb_ : RT @semrush_it: Senza un piano di marketing non c'è né una struttura, né l'organizzazione di ciò che deve essere fatto. Ecco come struttura… - V68Rosa : @alessiaamanim Ecco uno dei motivi perché ti voto per la vittoria …w Oriana ?? - ackerman_lev102 : Ecco il generale,ora ci sarà uno scontro duro ma sarà uno di quelli che ne vale la pena per salvare i ragazzi -