Con l’arrivo della primavera tornano a Boves gli appuntamenti con i Musei del territorio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Domenica 2 aprile dalle ore 15.30 alle 18.30, saranno visitabili, con ingresso gratuito, il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, siti presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15. tornano a Boves gli appuntamenti con i Musei del territorio. Sempre domenica 2 aprile apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, siti all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento. I due Musei dedicati ai più piccoli sono gestiti dalla cooperativa “La Fabbrica dei Suoni”. Prenotazione obbligatoria scegliendo l’evento specifico dall’agenda. Per informazioni sugli orari delle visite e le prenotazioni chiamare, dal lunedì al venerdì ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 marzo 2023) Domenica 2 aprile dalle ore 15.30 alle 18.30, saranno visitabili, con ingresso gratuito, il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il MuseoCastagna, siti presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15.glicon idel. Sempre domenica 2 aprile apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, siti all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento. I duededicati ai più piccoli sono gestiti dalla cooperativa “La Fabbrica dei Suoni”. Prenotazione obbligatoria scegliendo l’evento specifico dall’agenda. Per informazioni sugli orari delle visite e le prenotazioni chiamare, dal lunedì al venerdì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Come stanno affrontando i Vipponi l'arrivo della Semifinale? Il nostro @alfosignorini fa irruzione a sorpresa nella… - UffiziGalleries : Benvenuta primavera! 138 specie botaniche fedelmente rappresentate, ognuna con un significato simbolico riconducibi… - BelpietroTweet : L’arrivo in Ucraina dei famigerati proiettili scatena i giornalisti con l’elmetto. Per Fubini «non c’è certezza» ch… - Lanasmiciogatto : io non so come faccia la gente ad avere la batteria sociale sempre al massimo e stare con le persone ogni giorno io… - Patty63197317 : RT @teamsalemioff: “Grazie al GFVIP e ai social ho trovato la mia identità, con Pierpaolo ho scoperto l’amore.” ?? Giulia oggi tra le pagi… -

Concorso Ufficio del Processo, bando per 8.250 posti ...Pnrr 2 devono essere assunti a tempo indeterminato entro l'anno ...processo andranno ad aggiungersi agli 8mila addetti già assunti con ... Tra le figure ricercate i cui bandi di concorso sono in arrivo ... AirTag, il tracker di Apple viene usato per spiare i turisti Pochi giorni dopo il suo arrivo, Emily ha sentito un rumore ... Non ha dubbi sul fatto che l'AirTag sia stato messo tra i suoi effetti ... Qualcuno la perseguita con un AirTag durante la sua vacanza, lei ... Amsterdam contro lo sballo, campagna per scoraggiare l'arrivo di giovani turisti ... con tutte le conseguenze che ne derivano', ha precisato il Comune in una nota. La campagna si ... uccisi 3 bambini e 3 adulti l'annuncio delLA NASA La scoperta di Trappist - 1, un pianeta simile alla ... ...Pnrr 2 devono essere assunti a tempo indeterminato entro'anno ...processo andranno ad aggiungersi agli 8mila addetti già assunti... Tra le figure ricercate i cui bandi di concorso sono in...Pochi giorni dopo il suo, Emily ha sentito un rumore ... Non ha dubbi sul fatto che'AirTag sia stato messo tra i suoi effetti ... Qualcuno la perseguitaun AirTag durante la sua vacanza, lei ......tutte le conseguenze che ne derivano', ha precisato il Comune in una nota. La campagna si ... uccisi 3 bambini e 3 adulti'annuncio delLA NASA La scoperta di Trappist - 1, un pianeta simile alla ... Dungeons & Dragons, la partnership con Minecraft e le novità in arrivo iGizmo.it