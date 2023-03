Cina, Russia e Iran: il nuovo “blocco” asiatico che preoccupa gli Usa in Medio Oriente (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il generale Michael “Erik” Kurilla, comandante di Centcom, parla chiaro: per gli Stati Uniti, quanto sta accadendo in Medio Oriente non è affatto un tema secondario per la propria sicurezza nazionale. E l’evoluzione dello scacchiere Mediorientale non può indurre a dormire sonni tranquilli: Washington, a detta del comandante che vigila sull’intera regione tra Asia e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il generale Michael “Erik” Kurilla, comandante di Centcom, parla chiaro: per gli Stati Uniti, quanto sta accadendo innon è affatto un tema secondario per la propria sicurezza nazionale. E l’evoluzione dello scacchiererientale non può indurre a dormire sonni tranquilli: Washington, a detta del comandante che vigila sull’intera regione tra Asia e InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : L’Ue corteggia la Cina perché spera di disaccoppiare Xi Jinping da Vladimir Putin. Ma Xi usa la Russia per disacc… - ladyonorato : Russia e Cina stanno facendo un lavoro di ricucitura rapporti fra Paesi arabi e musulmani che creerà un blocco asia… - davcarretta : Il risultato del vertice Xi-Putin a Mosca: la Russia diventa una colonia della Cina. Un altro grande successo str… - il_MaCs : @CarloIT71 @Sk8erTheOne @rusembitaly C'è sempre la possibilità di chiedere asilo politico alla russia, alla cina, a… - gattointerista2 : RT @alexandernevs3: La Cina compra il gas in Russia, lo vende alla Francia che non lo può più comprare da Mosca e si fa pagare in Yuan atta… -