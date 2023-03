Chi è Birce Akalay, ex moglie di Murat Ünalm?? di Terra Amara (Di mercoledì 29 marzo 2023) Birce Akalay è stata la ex moglie di Murat Ünalm??, l’attore turco quarantunenne che interpreta Demir Yaman nella serie di Canale 5 Terra Amara. Birce è nata il 18 giugno 1984, a Istanbul, sotto il segno dei Gemelli ed è stata finalista a Miss Turchia 2004 otre che la protagonista di diverse serie turche di successo, tra cui SBA Amore in Bianco e Nero in cui recitava a fianco di Ibrahim Celikkol. Secondo il gossip, proprio Ibrahim sarebbe il nuovo fidanzato di Birce, ma lei ha chiarito che non stanno insieme e che lui è un “buon amico”, così come pure sua moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BirceAkalay ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 29 marzo 2023)è stata la exdi??, l’attore turco quarantunenne che interpreta Demir Yaman nella serie di Canale 5è nata il 18 giugno 1984, a Istanbul, sotto il segno dei Gemelli ed è stata finalista a Miss Turchia 2004 otre che la protagonista di diverse serie turche di successo, tra cui SBA Amore in Bianco e Nero in cui recitava a fianco di Ibrahim Celikkol. Secondo il gossip, proprio Ibrahim sarebbe il nuovo fidanzato di, ma lei ha chiarito che non stanno insieme e che lui è un “buon amico”, così come pure sua. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

