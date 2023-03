Ascolti TV | Martedì 28 Marzo 2023. Imma Tataranni va forte anche in replica (21.2% – 3,67 mln). Flop Supereroi (8.1% – 1,25 mln) battuto da Le Iene (9.9% – 1,31 mln). Dalla Strada al Palco parte dal 7.2% (1,16 mln). Berlinguer (5.8%) sorpassa Giordano (5.5%) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Imma Tataranni Nella serata di ieri, Martedì 28 Marzo 2023, su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 3.668.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 la prima tv di Supereroi ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori pari all’8.1% di share (primo tempo dalle 21.47 alle 23.08: 1.622.000 – 8.6%, secondo tempo dalle 23.16 alle 0.20: 797.000 – 7%). Su Rai2 – dalle 21.44 alle 0.12 – la prima puntata della seconda edizione di Dalla Strada al Palco ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 7.2% di share (presentazione di 11 minuti: 862.000 – 4.1%). Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.09 – Le Iene ha ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 marzo 2023)Nella serata di ieri,28, su Rai1 la seconda stagione indi– Sostituto Procuratore ha appassionato 3.668.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 la prima tv diha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori pari all’8.1% di share (primo tempo dalle 21.47 alle 23.08: 1.622.000 – 8.6%, secondo tempo dalle 23.16 alle 0.20: 797.000 – 7%). Su Rai2 – dalle 21.44 alle 0.12 – la prima puntata della seconda edizione dialha interessato 1.162.000 spettatori pari al 7.2% di share (presentazione di 11 minuti: 862.000 – 4.1%). Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.09 – Leha ...

Ascolti, benissimo Flavio Montrucchio: un altro record per Primo Appuntamento Ancora una serata di successo quella di ieri, martedì 28 marzo 2023, per Flavio Montrucchio e il programma che conduce su Real Time: gli ascolti del primetime evidenziamo infatti che il dodicesimo appuntamento della trasmissione ha sfiorato, com'... Ascolti 28 marzo, vola Imma Tataranni 2: scontro con Supereroi e Le Iene Com'è andata in ascolti la serata di ieri Da un articolo di Davide Maggio dedicato ai dati auditel di martedì 28 marzo 2023 apprendiamo che anche in replica la fiction con Vanessa Scalera è andata molto forte, ...