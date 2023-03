Appello - Aniasa | Pasqua a rischio per il rent-a-car

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L'invito è chiaro: i turisti che vogliono noleggiare auto nel periodo delle vacanzeli prenotino per tempo. Giuseppe Benincasa, direttore generale dell', consiglia di giocare d'anticipo nel riservare le auto perché anche quest'anno rischia di essere insufficiente il numero di vetture disponibili per la flotta del noleggio a breve termine, alle prese con le limitazioni nelle forniture da parte delle Case automobilistiche da oltre un anno e mezzo. L'associazione confindustriale del noleggio e della mobilità sottolinea così ancora una volta le difficoltà di uno dei pochi comparti del mercato che non ha ripreso quota negli ultimi mesi, proprio a causa della carenza di prodotto. Il parco invecchia. Nel 2022, sempre secondo l'organizzazione, le aziende del noleggio a breve termine hanno immesso nel parco la metà dei veicoli del 2019, perché ...

