100% Italia Special con Nicola Savino | stasera su Tv8 | ospiti e anticipazioni della terza puntata

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 marzo 2023)su Tv8 va in onda ladi, il game show condotto da29 marzo su Tv8 in prima serata, alle 21:30,conduce ladi. Il game show ci terrà compagnia per quattro settimane. Il programma è l'adattamento per la prima serata del gioco che lo stessoconduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20:30. Anche questa settimana a sfidarsi sono due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercano di indovinare i gusti e le abitudini deglini rappresentati in studio da 100 ...