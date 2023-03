Ultime Notizie – Ipertensione e demenza, studio individua strutture cerebrali danneggiate (Di martedì 28 marzo 2023) Ben nota per la sua correlazione con danni cerebrali acuti come l’ictus, l’Ipertensione si sta rivelando sempre più come un fattore di rischio anche per la demenza. Una ricerca nata da una collaborazione internazionale mette ora in evidenza quali strutture cerebrali vengono gradualmente danneggiate dalla pressione arteriosa elevata, fino a causare declino cognitivo. Lo studio che vede la partecipazione dell’Università di Edimburgo nel Regno Unito, l’Università di Cracovia in Polonia, il Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e altre istituzioni scientifiche europee, è stato pubblicato sullo ‘European Heart Journal’. I ricercatori – riporta una nota di Neuromed – hanno preso in esame circa 33mila esami ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Ben nota per la sua correlazione con danniacuti come l’ictus, l’si sta rivelando sempre più come un fattore di rischio anche per la. Una ricerca nata da una collaborazione internazionale mette ora in evidenza qualivengono gradualmentedalla pressione arteriosa elevata, fino a causare declino cognitivo. Loche vede la partecipazione dell’Università di Edimburgo nel Regno Unito, l’Università di Cracovia in Polonia, il Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e altre istituzioni scientifiche europee, è stato pubblicato sullo ‘European Heart Journal’. I ricercatori – riporta una nota di Neuromed – hanno preso in esame circa 33mila esami ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev riceve primi tank da Germania e Regno Unito. DIRETTA - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Tutto_CalcioNew : #Pirlo riflette sul futuro: possibile ritorno in Serie A #tuttocalcionews #calcio - VesuvioLive : Mare Fuori 4, dal buco in casa di Silvia al funerale di Ciro mai visto: parla il regista - PEME971 : 'Ultime notizie: Trump dopo essere stato citato in giudizio ( data ancora da definire) sarà invitato a consegnarsi… -