Traffico Roma del 28-03-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare file per un incidente lungo la carreggiata interna tra la Casilina e la coppia ea code a tratti tra la diramazionenord della Rustica ci spostiamo sulla carreggiata esterna dove siete in coda tra la Trionfale e la Pontina sul tratto cittadino della 24L’Aquila incolonnamenti da Portonaccio la tangenziale est verso centro e quindi Figlie della Chiana via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e code per lavori tra via della Camilluccia via dei Campi Sportivi è ancora tra Largo Passamonti e viale Castrense andando in direzione San Giovanni sulla Pontina a Tor de’ Cenci Viale dell’Oceano Atlantico in direzione del centro Restano i disagi per un incidente in Largo di Santa Barbara in zona Capannelle all’altezza di via del Calice altro ...