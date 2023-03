Tiro a Volo | Coppa del Mondo da oro per Pittini | l’Azzurro vince nello Skeet

(Di martedì 28 marzo 2023) La terza tappa delladeldisi è aperta nel segno dell’Italia. Eriksi è classificato al primo posto nella prova individuale dimaschile a Larnaca. Prestazione eccellente sulle pedane cipriote per, che nelle qualificazioni è riuscito ad accaparrarsi allo spareggio l’ultimo posto utile per accedere al penultimo atto. Nel ranking match il friulano ha totalizzato il miglior punteggio (29/30), valsogli il biglietto d’ingresso per la finalissima. Qui l’italiano ha chiuso con lo score di 38/40 conquistando con grande merito il primo podio individuale della carriera sul massimo circuito. Dietro di lui il finlandese Eetu Kallioinen (35/40), uscito sconfitto dal testa a testa connegli ultimi dieci tiri. ...

Erik Pittini ha concluso in testa alla classifica la prova di skeet maschile nella tappa di Larnaca , valevole per la Coppa del Mondo di. Per l'azzurrro una grande prova sia nel ranking match, concluso con il punteggio di 29/30, che nella finalissima, dov'è arrivato lo score di 38/40.

