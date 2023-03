Napoli-Eintracht | tifoso azzurro passa dal carcere ai domiciliari

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVa aiNicola Verolla, ultras dei “Vecchi Lions” delinper per gli scontri tra ultras tedeschi scoppiati in occasione della partita di Champions League tradisputata allo stadio Maradona. A deciderlo è stata ieri la decima sezione del tribunale del Riesame di. Inrestano i tifosi tedeschi. Quattro dei cinque tifosi azzurri coinvolti nei tafferugli avvenuti tra piazza del Gesù e il lungomare sono stati difesi dall’avvocato Emilio Coppola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Scontri prima di Napoli-Eintracht, continua l’intollerabile silenzio di Aleksander Ceferin - mauribonacina : @gital111 @NotizieFrance 15 marzo. Napoli-Eintracht. 16/03 riflessione su come gestire “tifosi teppisti e trasferte… - mauribonacina : @gital111 @NotizieFrance Perché era connesso ai fatti di Napoli-Eintracht? Mamma mia, difficile da capire! Il conte… - Becki_Tinley24 : RT @Eigude1980: Il @Viminale vuole ribellarsi alla mafia, combattere Cosa nostra a Napoli.... ma guai l' @Eintracht arriva in città, poi… - Methamorphose30 : RT @atterismo: Per prevenire incidenti sarebbe meglio che il 29 aprile il Comicon di Napoli venga non dico annullato, ma spostato. Io ho l’… -

...30 Sampdoria - Verona 3 - 1 15:00 Fiorentina - Lecce 1 - 0 15:00 Torino -0 - 4 18:00 Lazio -... Madrid 2 - 1 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Union Berlino -F. 2 - 0 17:30 Bayer L. - Bayern M.... second leg football match between SSCandFrankfurt at the Diego - Maradona stadium in Naples on March 15, 2023. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Trovare un biglietto per andare allo ..."Il gran duello- Milan", le mosse di Spalletti e Pioli per scudetto e Champions. L'analisi ... Piace all'Inter, vede l'ma tratta con la Lazio: l'attaccante è al centro di un grande ...

Napoli-Eintracht, centinaia di ultras azzurri tornano in piazza del Gesù per comprare nei negozi danneggiati Fanpage.it

Tante pretendenti per il neo attaccante azzurro. Papà Carlos ha incontrato l'Eintracht, ora appuntamento con la dirigenza nerazzurra ..."Tutti su Retegui: Lazio e Inter in azione, fa gola pure a Milan e Napoli" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Tutti pazzi per Mateo Retegui, il nuovo ...