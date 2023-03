Milik, che succede? Ci sono novità sul riscatto, le ultime (Di martedì 28 marzo 2023) Sembrano esserci delle novità per quanto riguarda il riscatto di Milik; cerchiamo di capire bene cosa sta succedendo intorno all’attaccante. Milik è arrivato alla Juventus, in prestito dal Marsiglia, nell’ultima sessione estiva di mercato; acquisto voluto dai bianconeri per andare a completare il reparto di centravanti. L’ex Napoli ci ha messo veramente poco a dimostrare di poter essere più di una semplice riserva all’interno del sistema di gioco di Allegri. Milik (LaPresse)Partita dopo partita, Milik ha dimostrato la sua importanza diventato un titolare aggiunto all’interno della rosa bianconera. La sua assenza si è fatta sentire perché ha privato la Juventus di una soluzione in più a livello offensivo. E’ chiaro che, per quanto riguarda Milik, la ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023) Sembrano esserci delleper quanto riguarda ildi; cerchiamo di capire bene cosa stando intorno all’attaccante.è arrivato alla Juventus, in prestito dal Marsiglia, nell’ultima sessione estiva di mercato; acquisto voluto dai bianconeri per andare a completare il reparto di centravanti. L’ex Napoli ci ha messo veramente poco a dimostrare di poter essere più di una semplice riserva all’interno del sistema di gioco di Allegri.(LaPresse)Partita dopo partita,ha dimostrato la sua importanza diventato un titolare aggiunto all’interno della rosa bianconera. La sua assenza si è fatta sentire perché ha privato la Juventus di una soluzione in più a livello offensivo. E’ chiaro che, per quanto riguarda, la ...

