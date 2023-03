L’Italia guida le scelte del turismo di lusso, ecco le tendenze del momento (Di martedì 28 marzo 2023) Oltre 7 milioni di notti e il 25% del mercato globale: questi i numeri che fanno delL’Italia la punta di diamante del turismo di lusso. I dati portano, così, il Belpaese a Duco Travel Italy, primo evento sull’eccellenza dell’ospitalità italiana che coinvolge i più importanti buyer del comparto. Presente anche ENIT con Toscana Promozione (dal 27 al 31 marzo 2023), a Firenze per il summit di viaggi boutique. L’obiettivo è stimolare il confronto tra gli esperti dell’ospitalità di fascia alta e i consulenti di viaggio, opinion maker, top seller esperti e professionisti di nuova generazione. Nel complesso, infatti, il turismo di lusso continua a registrare una crescita costante in tutto il mondo. E ciò nonostante le incertezze legate all’inflazione e all’aumento dei costi. Questo settore, per quanto ... Leggi su funweek (Di martedì 28 marzo 2023) Oltre 7 milioni di notti e il 25% del mercato globale: questi i numeri che fanno della punta di diamante deldi. I dati portano, così, il Belpaese a Duco Travel Italy, primo evento sull’eccellenza dell’ospitalità italiana che coinvolge i più importanti buyer del comparto. Presente anche ENIT con Toscana Promozione (dal 27 al 31 marzo 2023), a Firenze per il summit di viaggi boutique. L’obiettivo è stimolare il confronto tra gli esperti dell’ospitalità di fascia alta e i consulenti di viaggio, opinion maker, top seller esperti e professionisti di nuova generazione. Nel complesso, infatti, ildicontinua a registrare una crescita costante in tutto il mondo. E ciò nonostante le incertezze legate all’inflazione e all’aumento dei costi. Questo settore, per quanto ...

