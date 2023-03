La Rai vince con Napoli: dopo "Mare Fuori", successo per la serie "Resta con me" FOTO (Di martedì 28 marzo 2023) dopo il successo di "Mare Fuori", le serie targate Rai continuano a fare ascolti da record. Si è infatti rivelata un successo anche la fiction di Rai 1 «Resta con me», con Francesco Arca: con 3 milioni... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 marzo 2023)ildi "", letargate Rai continuano a fare ascolti da record. Si è infatti rivelata unanche la fiction di Rai 1 «con me», con Francesco Arca: con 3 milioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiVdA: Quattordici volte campione! #IoSeguoTgr @TgrRai - TgrRaiVdA : Quattordici volte campione! #IoSeguoTgr @TgrRai - gianni_pinelli : @fdragoni La scuola (come la RAI, i grandi giornali, la magistratura), è in mano alla sinistra da decenni. Per ques… - Emmanustorell : @AnnaP1953 @siriomerenda secondo sangiuliano e gasparri in rai ci sono piccoli Stalin, l'ultima volta che la sinis… - Enzo97736396 : @Nicola89144151 Ho capito cosa vuoi dire, ma si sa che in Rai vince sempre la politica ahimè. Come ho scritto già a… -