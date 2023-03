Kyshan Wilson di Mare Fuori brilla come un quasar di puro talento

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 marzo 2023) Stavo raggiungendo il set dove si scattava il servizio ae ho capito che la mia situazione era grave quando mi sono ritrovata ad attraversare l’orrendo incrocio di Piazzale Loreto con la sigla sparata nelle cuffie, cantando: «Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for, c sta o mar for, c sta o mar for». Chissà quantime. Il virus di, la serie Rai giunta alla terza stagione (le prime due sono disponibili anche su Netflix, ed è arrivata da poco la conferma della quarta, mentre si parla già di una quinta e sesta) si è diffuso in tutta Italia e ha rinforzato, per l’ennesima volta, il mito di una città che non sembrava aver bisogno di ulteriori celebrazioni, dopo anni di Liberato & Ferrante Fever. Successo inaspettato, la serie è riuscita nell’impresa più difficile e ...