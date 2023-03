Juventus | hai visto Fagioli? Ormai è indispensabile | questo video lo dimostra

(Di martedì 28 marzo 2023) La, in questa stagione, ha scoperto il talento di; il centrocampista è reduce da una giocata a dir poco incredibile.(LaPresse)Un giocatore che laha scoperto, fondamentalmente, quest’anno;, nel momento più delicato della stagione (dopo l’eliminazione in Champions e con risultati negativi in campionato), si è preso i bianconeri a suon di prestazioni. Fin da subito hato di avere un qualcosa di diverso rispetto agli altri; sia in campionato sia in Champions ha fatto vedere di poter essere il titolare dellaè diventato, fondamentalmente, l’uomo in più del centrocampo bianconero; corsa, dinamismo, forza fisica, qualità tecniche e capacità di inserimento le caratteristiche di un giocatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Wito34010166 : @BenfoAnnamaria Quando hai scattata la foto? Allenava la Juventus? - DarioSantaguida : @ZZiliani @AFGiudice @FIGC @creditosportivo @MarcoBellinazzo @sole24ore @ZZiliani dopo '20' tweet dove hai pianto c… - BlascoTime : @RobertoDiLeo10 Ciao Roberto, vedendo i piatti che pubblichi ogni giorno deduco (magari sbagliando), sei uno chef a… - Roberto46345689 : RT @CancAtomic: Arriverà un giorno, non troppo lontano, dove mi direte: 'C'hai sempre avuto ragione su tutto' Tempo al tempo, e vedrete co… - Gianpaolo_5 : @ChristianConte_ @Skysurfer72 @guido_vaciago @capuanogio Sisi, si vede che ti auguri che alla Juventus non accada n… -

Ti auguro una carriera felice e piena di successi' le parole di Immobile, che deteneva il precedente primato con 14 reti (siglate nel biennio 2009 - 2010 con la) assieme appunto a Renzo ...... magari con un sorriso sarcastico, al cronista prepotente o pettegolo 'dopo quello chescritto ... che non solo il suo interlocutore assalito dall'imbarazzo non avrebbe replicato, ma che la...Non si fa aspettare la risposta dell'argentino che commenta: "Nonchance". Dybala e Oriana, la ... Il colombiano sembra ormai in rotta di collisione con lae i giallorossi stanno cercando ...

Juve, gli elogi di Mbappé a Rabiot: ecco cosa ha detto Corriere dello Sport

Juventus Next Gen, esultanza @livephotosport Il giovanissimo difensore olandese avrebbe già convinto l’allenatore toscano in questi suoi pochi mesi in forza alla Juventus Next Gen e potrebbe essere ...Un anno fa Andrea Mazia aveva battuto Ciro per i gol dentro un’unica edizione ... Superati così Renzo Cappellaro (Vicenza) e Ciro Immobile (Juventus), finora detentori del record a quota 14 gol. E ...