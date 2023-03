Francia | no estradizione di 10 ex - terroristi e Br Galmozzi Prima Linea | ' Che goduria la Cassazione francese'

(Di martedì 28 marzo 2023) Laha confermato il rifiuto dellaall'di dieci exdegli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte ...

Leggi Anche Parigi nega l'di dieci ex terroristi in Italia Leggi Anche Brigate Rosse: sette ex terroristi arrestati in, tra loro anche Pietrostefani - Tre sono in fuga Il presidente della Repubblica, ...La Cassazione francese ha confermato il rifiuto dellaall'di dieci ex terroristi degli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte legati alle Brigate Rosse che vivono inda decenni ...La Cassazione francese ha confermato il rifiuto dellaall'dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia . "La Corte di Cassazione - si legge nel dispositivo annunciato oggi a Parigi sull'estremo ricorso contro il rifiuto di estradare i ...

Francia, la Cassazione conferma: no all'estradizione degli ex Br | Figlio di una vittima: "Sono dei disgraziati" TGCOM

(La Stampa) Se domani i giudici parigini decideranno di respingere il ricorso della procura generale, negando l’estradizione per i dieci ex terroristi italiani rifugiati in Francia, quella pagina di ...Ma c'è un dettaglio fastidioso e ipocrita: la Cassazione scrive che 'i rifugiati in Francia si sono costruiti da anni una situazione famigliare stabile e quindi l'estradizione avrebbe provocato un ...