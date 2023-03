Cdm | dal caro bollette al codice degli appalti Stop ai cibi sintetici Rinviato il dl concorrenza

(Di martedì 28 marzo 2023) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro ile interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. Ma si registrano anche provvedimenti mancanti: come il caso della liberalizzazione delle vendite promozionali, che compare nelle bozze ma che il ministero si affretta a smentire

A parte il payback, entrano altre misure sanitarie nel decreto Bollette appena approvato. Hanno a che fare con l'emergenza, uno dei settori più in crisi della sanità. Il governo ha seguito le ...... indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente...Si punta parallelamente a bloccare le fuoriuscite di professionistiSsn, anche prevedendo incentivi per le categorie più esposte come i medici dei Pronto soccorso: sono previsti fondi pari a 200 ...

indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal ...La norma non era presente nelle bozze circolate prima del cdm. In aggiunta, l’esecutivo nello stesso decreto ha anche allungato i termini dei condoni previsti dalla legge di Bilancio. Slitta quindi di ...