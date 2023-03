Ascolti TV | Lunedì 27 marzo 2023 (Di martedì 28 marzo 2023) Resta con Me Nella serata di ieri, Lunedì 27 marzo 2023, su Rai1 Resta con Me ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Night a .000 e il %). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Italia1 Freedom – Oltre il confine ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Presadiretta è seguito da .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Rain Man – L’uomo della pioggia raggiunge .000 spettatori (%). Su Tv8 la partita Irlanda-Francia valevole per le qualificazioni agli Europei di calcio segna .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 marzo 2023) Resta con Me Nella serata di ieri,27, su Rai1 Resta con Me ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Night a .000 e il %). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Italia1 Freedom – Oltre il confine ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Presadiretta è seguito da .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Rain Man – L’uomo della pioggia raggiunge .000 spettatori (%). Su Tv8 la partita Irlanda-Francia valevole per le qualificazioni agli Europei di calcio segna .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Ascolti tv lunedì 27 marzo 2023: Resta con me, GF Vip, STEP - CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 27 marzo 2023: Resta con me, Grande Fratello Vip, Stasera tutto è possibile, Freedom, dati Audite… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - CorriereCitta : #AscoltiTv Resta con me e Grande Fratello Vip, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di lunedì 27 marzo 2023… - Costanzarossa91 : #staseratuttoepossibile se penso che certi programmi hanno più ascolti di Stasera Tutto È Possibile, mi viene da pi… -

Resta con me sesta puntata: riassunto, replica Rai Premium, Raiplay In attesa di leggere cos'è successo nei due episodi della puntata di ieri sera, lunedì 27 marzo, e di scoprire se gli ascolti saranno sempre buoni, vediamo dove recuperarli per chi li avesse persi. ... Gf VIp 7: Tavassi e Nikita in finale, Milena quasi (ma la meriterebbe) ... l'edizione 2023 del Grande Fratello Vip è a un passo dal traguardo: stasera lunedì 27 marzo è ...ma sempre accompagnata dal calore del pubblico che da settembre regala a Signorini e company ascolti ... Resta con me, anticipazioni settima puntata: tragedia imminente per Diego ... in via del tutto eccezionale di lunedì, il settimo appuntamento andrà regolarmente in onda domenica 2 aprile. In attesa di scoprire se il cambio di giorno graverà sugli ascolti o se la serie ... In attesa di leggere cos'è successo nei due episodi della puntata di ieri sera,27 marzo, e di scoprire se glisaranno sempre buoni, vediamo dove recuperarli per chi li avesse persi. ...... l'edizione 2023 del Grande Fratello Vip è a un passo dal traguardo: stasera27 marzo è ...ma sempre accompagnata dal calore del pubblico che da settembre regala a Signorini e company...... in via del tutto eccezionale di, il settimo appuntamento andrà regolarmente in onda domenica 2 aprile. In attesa di scoprire se il cambio di giorno graverà suglio se la serie ... Ascolti tv lunedì 27 marzo: Resta con me, Grande Fratello Vip, Freedom TPI