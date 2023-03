Serie C | il Pordenone supera la Pro Sesto con un gol di Ajeti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messveneto : Pordenone, basta Ajeti per tre punti d’oro: Pro Sesto sorpassata e primato a 4 punti: I neroverdi possono tornare a… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Pordenone-Pro Sesto 1-0: decide Ajeti, sorpasso Stefani. La classifica di Serie C - Mediagol : Pordenone-Pro Sesto 1-0: decide Ajeti, sorpasso Stefani. La classifica di Serie C - sportface2016 : #SerieC 2022/23: #Ajeti trascina il #Pordenone, battuta di misura la #ProSesto - WiAnselmo : RT @Mediagol: Pordenone-Pro Sesto, formazioni ufficiali: Pinato dal 1', big match nel Girone A di C -

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie C, girone B - Lunedì 27 marzo 2023, allo Stadio 'Tognon' di Fontanafredda, andrà in scena il big match Pordenone-Pro Sesto.

Serie C, Pordenone-Pro Sesto 1-0, ramarri al 2° posto DAZN

Il big match della 34a giornata di Serie C Girone A va al Pordenone che in casa ha battuto la Pro Sesto per 1-0. Decisivo Ajeti con un gol nel primo tempo. Agli ospiti non è bastata la determinazione ...Monday Night del girone A di Serie C tra Pordenone e Pro Sesto. Big match a chiudere la 34ª giornata. E che big match: scontro diretto per la promozione in cadetteria. La Feralpisalò ha pareggiato per ...