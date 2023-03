(Di lunedì 27 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) - "Si risparmino le stesse vecchie p*******e quando vengono esonerati o se ne vanno" . Una dura stoccata quella lanciata via social da Paule che è sembrata indirizzata ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Scholes attacca #Conte dopo l'addio al #Tottenham: 'Cogl...'. Poi cancella tutto: Stoccata dell'ex centrocampista… - cmdotcom : Tutti contro #Conte, #Scholes lo attacca su Instagram e poi cancella: ecco le accuse - sportli26181512 : Tutti contro Conte, Scholes lo attacca su Instagram e poi cancella: ecco le accuse: La storia tra Antonio Conte e i… -

LONDRA (INGHILTERRA) - "Si risparmino le stesse vecchie p*******e quando vengono esonerati o se ne vanno" . Una dura stoccata quella lanciata via social da Paule che è sembrata indirizzata ad Antonio Conte , arrivando a poche ore di distanza dal comunicato con cui il Tottenham ha annunciato la separazione anticipata e consensuale dal tecnico ...È intervenuto a riguardo anche Paul, leggenda del Manchester United , che ha pubblicato una storia su Instagram, poi cancellata, in cui attaccava Conte. 'Un manager viene licenziato e tutti ...LONDRA (INGHILTERRA) - "Si risparmino le stesse vecchie p*******e quando vengono esonerati o se ne vanno" . Una dura stoccata quella lanciata via social da Paule che è sembrata indirizzata ad Antonio Conte , arrivando a poche ore di distanza dal comunicato con cui il Tottenham ha annunciato la separazione anticipata e consensuale dal tecnico ...

Scholes attacca Conte dopo l'addio al Tottenham: "Cogl...". Poi cancella tutto Corriere dello Sport

Una dura stoccata quella lanciata via social da Paul Scholes e che è sembrata indirizzata ad Antonio Conte, arrivando a poche ore di distanza dal comunicato con cui il Tottenham ha annunciato la ...Critiche che gli sono costate il benservito e hanno scatenato l’opinione pubblica inglese. È intervenuto a riguardo anche Paul Scholes, leggenda del Manchester United, che ha pubblicato una storia su ...